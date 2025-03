Bandenkriminalität

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der 34-jährige Mann kam in Berlin in Untersuchungshaft, wie das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt mitteilten. Der Mann soll Anführer der sogenannten "Vracar"-Organisation sein und war im vergangenen Oktober in Barcelona festgenommen worden. Seine Bande wird unter anderem für den versuchten Mord im Jahr 2020 in Berlin am Führungsmitglied einer rivalisierenden Gruppe aus Montenegro verantwortlich gemacht. Insgesamt sollen die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Banden zu mehr als achtzig Morden beziehungsweise Mordversuchen geführt haben. Europol hatte den "Vracar"-Anführer in mehreren europäischen Ländern zur Fahndung ausgeschrieben.

