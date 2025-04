Sexueller Kindesmissbrauch

Europaweite Durchsuchungen gegen Kindesmissbrauch (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen in insgesamt zwölf Ländern fast 170 Beschuldigte festgenommen. Dabei seien zudem knapp 1.700 Speichermedien gefunden worden. Weiter hieß es, allein in Hessen gebe es Ermittlungen gegen etwa einhundert Personen. Ihnen werde die Verbreitung sowie der Erwerb und der Besitz von Kinder- beziehungsweise Jugendpornografie zur Last gelegt. Initiiert wurde die Aktion nach Angaben des LKA von polnischen Sicherheitsbehörden.

