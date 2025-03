Drogenkriminalität

Bei den Razzien gab es zahlreiche Festnahmen; der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag im Köln/Bonner Raum. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Zehn von ihnen sitzen in Deutschland in Untersuchungshaft, gegen die drei anderen werden Auslieferungsanträge gestellt, wie die Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen und die Polizei in Bonn heute mitteilten. Insgesamt richteten sich die Ermittlungen gegen 21 Beschuldigte. Zudem seien 27 Kilo Kokain, Schusswaffen und Bargeld sichergestellt worden. Mehrere hundert Einsatzkräfte hatten gestern 33 Wohn- und Gewerbeobjekte in Deutschland, Belgien, Polen, Spanien und den Niederlanden durchsucht. Der Schwerpunkt lag im Köln/Bonner Raum. Die Bande soll im Juli und August 2023 etwa 1,3 Tonnen Marihuana und 13 Kilo Kokain aus den Niederlanden und Spanien importiert und dann in Deutschland verkauft haben.

