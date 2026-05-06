Bester Werfer beim THW Kiel: Der Schwede Eric Johansson. (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)

Der Bundesliga-Zweite aus Flensburg gewann gegen TSV Hannover-Burgdorf am Ende 43:35 (22:20). Bester Werfer für die SG war Lasse Möller mit zehn Toren. Für die Gastgeber traf Leif Tissier ebenfalls zehnmal.

Mehr Mühe hatten die Kieler, die gegen RK Nexe aus Kroatien erst im Siebenmeterwerfen mit 4:2 das bessere Ende hatten. Nach 60 Minuten hatte der THW durch ein 30:27 (17:15) die Drei-Tore-Niederlage aus dem Hinspiel (30:33) egalisiert. Eric Johansson und Lukas Zerbe hatten daran mit jeweils zehn Toren den größten Anteil.

Melsungen verlor beim FC Porto mit 19:23 (9:12), die Hessen retteten sich nach dem 28:23 im ersten Duell aber knapp ins Ziel. Für die MT ist es das erst zweite internationale Halbfinale in der Vereinsgeschichte.

Die Auslosung der Halbfinals erfolgt am Freitag in Wien. Das Final Four findet am 30. und 31. Mai in Hamburg statt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.