Schleuserkriminalität

Bei der gestrigen Aktion s n 25 Personen festgenommen[https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/25-arrests-in-eu-wide-operation-against-syrian-migrant-smuggling-network]w o n , teilte Europol in Den Haag mit . An dem Einsatz hätten sich insgesamt 450 Beamte unter anderem aus Deutschland, Österreich, Bosnien/Herzegowina, den Niederlanden, Polen, Serbien und Großbritannien beteiligt. Das Netzwerk habe vor allem syrische n Migranten die Reise in die Europäische Union über die sogenannte Balkanroute ermöglicht.