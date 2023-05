Kriminalität

Europol, hier die Zentrale in Den Haag, vermeldete den Schlag gegen die Drogen-Plattform im Darknet. (imago images / Steinach / Sascha Steinach)

Nach Angaben der Polizeibehörde Europol wurde die illegale Darknet-Plattform "Monopoly Market" geschlossen. 288 Verdächtige wurden festgenommen, die über das Portal Drogen ver- oder gekauft haben sollen. In den USA erfolgten die meisten Festnahmen, insgesamt 153. In Deutschland wurden 52 Verdächtige festgesetzt. Außerdem wurden nach Durchsuchungen an mehreren Orten mehr als 50 Millionen Euro in bar oder virtuellen Währungen, 850 Kilogramm Drogen sowie 117 Schusswaffen sichergestellt. Auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Brasilien und Großbritannien waren Ermittler beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.