Europol, hier die Zentrale in Den Haag, vermeldete den Schlag gegen die Drogen-Plattform im Darknet. (imago images / Steinach / Sascha Steinach)

Nach Angaben der Polizeibehörde Europol konnte die Plattform "Monopoly Market" geschlossen werden. 288 Verdächtige wurden festgenommen; vor allem in den USA. Bei Durchsuchungen an mehreren Orten konnten mehr als 50 Millionen Euro in bar oder in virtuellen Währungen, 850 Kilogramm Drogen und 117 Schusswaffen sichergestellt werden.

