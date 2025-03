Europol warnt vor KI-Nutzung durch organisierte Verbrechen. (imago images / Steinach / Sascha Steinach)

In einem von der europäischen Polizeiorganisation veröffentlichten Bericht heißt es, das Ausmaß sei besorgniserregend. Das organisierte Verbrechen nutze KI-Programme etwa, um in großem Umfang Missbrauchsbilder von Kindern zu generieren und im Internet zu verbreiten. Zudem häuften sich in der EU Betrugsfälle, bei denen künstlich erzeugte Stimmen und Gesichter eingesetzt würden.

Weiter heißt es in dem Bericht, viele kriminelle Banden hätten sich zu global agierenden Unternehmen entwickelt, die die Destabilisierung von Gesellschaften anstrebten. Das stelle eine zunehmende Herausforderung für die Sicherheit in der EU dar.

