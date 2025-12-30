Die Störung im Eurotunnel soll im Laufe der Nach behoben werden. (picture alliance / dpa / Pascal Rossignol)

Getlink teilte mit, dass die schrittweise Wiederaufnahme des Verkehrs am Abend weitergehe. Es seien abwechselnd Verbindungen in beide Richtungen gewährleistet. Während des Tages war der Verkehr zwischen London und dem Kontinent aufgrund eines technischen Problems für mehrere Stunden unterbrochen. Als Grund wurde ein Stromausfall genannt. Von Ausfällen Betroffene können ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können zudem Autofahrer zwischen dem französischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.