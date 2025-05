Probe mit Alphörnern und Schweizer Folklore für das erste Halbfinale in der St. Jakobshalle. (Jens Büttner / dpa )

In der schweizerischen Stadt findet das erste Halbfinale statt. Musikerinnen und Musiker aus 15 Ländern treten an, um zehn der insgesamt 26 Plätze für das ESC-Finale am Samstag zu erringen. Das für Deutschland antretende Geschwisterduo Abor & Tynna ist für das Finale am Samstag gesetzt.

Den ESC im vergangenen Jahr im schwedischen Malmö hatte der schweizerische Sänger Nemo gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.