Mit dem ersten Halbfinale beginnt am Abend der Eurovision Song Contest in Wien. (picture alliance / Weingartner-Foto)

Bei dem Musikwettbewerb treten 15 Länder gegeneinander um zehn Plätze für das ESC-Finale am Samstag an. Als Kandidat für den Einzug ins Finale gilt auch der israelische Sänger Noam Bettan. Seine Teilnahme hatte den Boykott mehrerer Länder ausgelöst. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island sind aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen nicht beim diesjährigen ESC dabei.

Dass Länder aus politischen Gründen nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen, kam in der Vergangenheit wiederholt vor. So war beispielsweise die Türkei 2013 dauerhaft ausgestiegen, aus Protest gegen das Abstimmungsverfahren und eine LGBTQ-freundliche Ausrichtung der Veranstaltung.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.