Wehrbeauftragte

In Baden-Württemberg gibt es ein Verbot für Soldatinnen und Soldaten, an Schulen zu sprechen. (Patrick Seeger / dpa / Patrick Seeger)

Jugendoffiziere informierten hervorragend über die Bundeswehr, sagte sie dem Nachrichtenportal "t-online". Dazu sollten sie an allen Schulen Gelegenheit haben. Dies sei keine "aggressive Werbung", sondern Aufklärung über die Arbeit der Bundeswehr, betonte die SPD-Abgeordnete. In Baden-Württemberg gibt es ein Werbeverbot an Schulen. Die Bundeswehr darf dort nur auf Einladung mit den Klassen über sicherheitspolitische Fragen diskutieren, aber nicht für ihren Beruf werben. In Berlin hatte sich die SPD 2019 für eine solche Regelung ausgesprochen.

Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte gestern eine neue Anwerbe-Kampagne der Bundeswehr angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.