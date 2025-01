Nach ihrem Sieg über die Französin Gracheva zieht Eva Lys bei den Australian Open in die dritte Runde ein. (AP / Manish Swarup)

Die deutsche Tennisspielerin besiegte Varvara Gracheva aus Frankreich in drei Sätzen. Sie zog damit erstmals in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers ein.

Lys war in der Qualifikation gescheitert, nimmt aber als Nachrückerin an dem Turnier in Melbourne teil.

