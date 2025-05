Eva Lys ist bei der Tennis French Open ausgeschieden. (Frank Molter/dpa)

Sie konnte damit nicht an ihre gute Leistung beim Erstrundensieg gegen die Amerikanerin Peyton Stearns anknüpfen. Vor Lys waren bereits Tatjana Maria, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch ausgeschieden. Zum dritten Mal in Folge steht damit keine deutsche Frau in der dritten Runde der French Open. Die letzte deutsche Tennisspielerin, die die dritte Runde erreichte, war im Jahr 2022 Angelique Kerber.

