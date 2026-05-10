MV Hondius

Das Kreuzfahrtschiff „Hondius“ (imago / Xinhua / imago / Elton Monteiro)

Zahlreiche europäische Länder hatten sich auf die Rückholung ihrer Staatsbürger vorbereitet, darunter auch Deutschland. Für die Ausreise wurden Flugzeuge bereitgestellt, wie Spaniens Innenminister Grande-Marlaska in Madrid mitteilte. Die Europäische Union beteiligt sich mit zwei weiteren Maschinen. Die Evakuierung soll am Mittag beginnen und voraussichtlich bis morgen Mittag abgeschlossen sein. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Ghebreyesus, will den Einsatz persönlich beaufsichtigen.

Nach Angaben der WHO erkrankten acht Menschen auf dem Schiff, sechs davon nachweislich an dem Virus. Ein Deutscher und ein Ehepaar aus den Niederlanden starben. Die WHO stuft die Gefahr einer Ausbreitung des Virus als gering ein.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.