Überhitzter Tank

Die Gefahr eines Chemie-Unglücks in der Nähe von Los Angeles ist nach Angaben der Feuerwehr weitgehend gebannt. Bereits gestern hatten die Behörden im betroffenen Bezirk Orange County eine Explosion ausgeschlossen.
An einem überhitzten Tank auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens war ein Leck entstanden. Der Tank enthält tausende Liter einer hochgiftigen und leichtentzündlichen Chemikalie. Befürchtet wurde, dass giftige Dämpfe über ein dicht besiedeltes Gebiet ziehen könnten.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.