Bombenfund in Dresden

In Dresden wurde eine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Nikos Kanistras)

Laut den Angaben der Polizei wurde eine Sperrzone eingerichtet. Rund 18.000 Anwohner sowie Pendler und Touristen mussten das Gebiet verlassen. Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest. Weil der Zünder beschädigt ist, wird Spezialgerät benötigt.

In Duisburg muss der Hauptbahnhof einen Tag nach der kontrollierten Sprengung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg erneut geräumt werden. Bei Bauarbeiten war eine weitere amerikanische Zehn-Zentner-Bombe entdeckt worden. Sie soll am Abend kontrolliert gesprengt werden. Rund 6.600 Anwohner sowie Reisende müssen zuvor das Gebiet um den Fundort verlassen.

