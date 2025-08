Waldbrände

Die Brände in Südfrankreich weiten sich aus. (Idriss Bigou-Gilles / AFP / dpa)

Das gestern zwischen Narbonne und Carcassonne ausgebrochene Feuer wird durch starke Winde angefacht. Laut der örtlichen Präfektur ist bereits eine Fläche von mehr als 5.000 Hektar verbrannt. Zwei Menschen wurden verletzt. Gut 1.200 Feuerwehrleute sind im Einsatz, mehrere Gemeinden bei Ribaute wurden evakuiert.

Auch in Südspanien wurden zahlreiche Menschen wegen eines Waldbrandes in der Nähe von Tarifa in Sicherheit gebracht. Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, wurden etliche Hotels und mehrere Campingplätze evakuiert.

