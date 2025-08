Waldbrände

Ein Anwohner versprüht mit einem Schlauch Wasser. (Idriss Bigou-Gilles / AFP / dpa)

Mindestens neun Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Präfektur des Departement de l'Aude mitteilte. Der Brand war gestern zwischen Narbonne und Carcassonne ausgebrochen und breitete sich wegen des starken Winds sehr schnell aus. Gut 1.200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Mehrere Gemeinden sowie Campingplätze wurden evakuiert.

Auch in Südspanien wurden zahlreiche Menschen wegen eines Waldbrandes in der Nähe von Tarifa in Sicherheit gebracht. Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, wurden Hotels und Campingplätze evakuiert.

