Entwarnung auf der Internationalen Raumstation. Die NASA hat die Evakuierungsmaßnahme abgebrochen. (picture alliance / dpa)

Wie eine Sprecherin mitteilte, wurden die fünf an Bord befindlichen Raumfahrer angewiesen, das als Schutzraum genutzte, angedockte Raumschiff wieder zu verlassen. Zuvor waren sie aufgefordert worden, darin zu bleiben, bis die Reparaturarbeiten mehrer Luftlecks an der Internationalen Raumstation abgeschlossen seien.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos erklärte, eines der Lecks sei bereits abgedichtet worden. Messungen hätten demnach ergeben, dass keine unmittelbare Gefahr mehr für die Besatzung der ISS bestehe. An Bord befinden sich derzeit drei US-amerikanische Astronauten, ein russischer Kosmonaut und eine französische Raumfahrerin.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.