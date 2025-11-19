Zum Buß- und Bettag (dpa-Zentralbild)

In Sachsen ist er ein gesetzlicher Feiertag. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung wurde er 1995 in allen anderen Bundesländern abgeschafft. Für Schüler in Bayern entfällt der Unterricht. In Berlin dürfen evangelische Schüler zuhause bleiben.

Der Buß- und Bettag dient Gläubigen dazu, sich zu besinnen, kritisch Lebensbilanz zu ziehen un sich gegebenfalls neuzuorientiern. Erstmals wurde der Tag 1532 in Straßburg offiziell begangen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, kritisierte die wiederkehrenden Debatten über die Abschaffung gesetzlicher Feiertage. Die Gesellschaft brauche Orte und Zeiten, an denen sie zur Ruhe kommen könne. Die Abschaffung des Buß- und Bettages als arbeitsfreier Feiertag habe nachweisbar keine anhaltenden ökonomischen Vorteile erbracht.

