Martin Luther hat eine Erneuerungsbewegung in der christlichen Kirche angestoßen - am Reformationstag erinnern Protestanten an die Anfange der evangelischen Kirche (Hendrik Schmidt / dpa)

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich, wird in der Lutherstadt Wittenberg eine Predigt halten. In den nördlichen und östlichen Bundesländern (außer in Berlin) gilt ein gesetzlicher Feiertag - in insgesamt neun von 16 Bundesländern.

Am Reformationstag erinnern Protestantinnen und Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Laut Überlieferung hat der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther am Tag vor Allerheiligen im Jahr 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg 95 Thesen zur Reform der Kirche angeschlagen. Sein Protest gegen kirchliche Missstände wurde zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Zugleich wird das in den USA populär gewordene, zumeist als keltischen Ursprungs beschriebene "Halloween" gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.