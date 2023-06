Vor dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm wird den Kirchentag bei einem Gottesdienst eröffnen. Der Kirchentag sende eine Botschaft von Kraft, von Hoffnung und Orientierung, betonte Bedford-Strom im Deutschlandfunk. Das sei gerade in diesen Zeiten angesichts der großen Verunsicherung der Menschen wichtig, betonte Bedford-Strom.

Ukraine-Krieg ein großes Thema

Themen beim Kirchentag sind auch der russische Krieg gegen die Ukraine und Wege zum Frieden. Bedford-Strohm warnte vor dem Abbruch aller Kontakte nach Russland. Jede Möglichkeit für Gespräche über ein Ende des Krieges müsse genutzt werden, betonte der frühere Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dabei müsse die Zivilgesellschaft mit am Ball sein. Vielleicht könne dann aus der Gesellschaft heraus ein Impuls entstehen, "dass die Propagandamaschine Russlands durchbrochen wird, andere Informationen dort ankommen und wir vielleicht quer zu den politischen Prozessen zu einer Beendigung der Gewalt kommen". Bedford-Strohm betonte: „Klar ist, dass Völkerrechtsbruch nicht erfolgreich sein darf."

Bis Sonntag werden beim Kirchentag etwa 100.000 Teilnehmer erwartet. Nicht nur in Nürnberg, auch in der Nachbarstadt Fürth stehen an den fünf Tagen zusammen rund 2.000 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Gottesdienste, Diskussionen, Bibelarbeiten, Workshops und kulturelle Angebote. Zum Auftakt hat sich Bundespräsident Steinmeier angekündigt. Am Samstag will auch Bundeskanzler Scholz anreisen.

