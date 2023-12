Kirchen und Drogenpolitik

Der evangelische Theologe Alexander Dietz von der Hochschule Hannover spricht sich für eine Freigabe aus. Sie stünde auch in Einklang mit der evangelischen Zwei-Reiche-Lehre, wonach der Staat nicht in das Leben der Menschen hineinregieren soll und deren Selbstbestimmung im Vordergrund steht. Weg vom Paternalismus laute die Devise , sagte Dietz in einem Beitrag des Deutschlandfunks. Auch Rotraut Kießling von der Diakonie Sachsen ist für eine Cannabis-Freigabe. Sie ermögliche eine Entkriminalisierung und erlaube Betroffenen, Hilfsangebote wahrzunehmen. Zudem werde die Präventionsarbeit erleichtert. Anders sieht es der Vorsitzende der evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft Suchtkrankenhilfe in Sachsen, Falk Zimmermann. Er warnte davor, dass Cannabis-Konsum vor allem bei Jugendlichen Psychosen auslösen könnte. Zudem sei nicht ausreichend berücksichtigt, dass Cannabis häufig zur Einstiegsdroge werden könnte. Eine Legalisierung sei kritisch zu sehen.