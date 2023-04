Diplomatie

EVP-Chef Weber warnt vor Naivität im Umgang mit China. (IMAGO/ZUMA Wire)

Der CSU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, leider sei noch immer keine europäische Strategie gegenüber Peking zu erkennen. Weber betonte, die EU müsse gemeinsam mit den USA agieren. Die Bilder des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des russischen Staatschefs Putin in Moskau hätten der Welt die Alternative gezeigt. Für Europa könne und dürfe diese Alternative keine Option sein.

Derzeit hält sich Frankreichs Präsident Macron zu einem Besuch in China auf. Er wird begleitet von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Präsident Xi äußerte gestern in den Gesprächen die Hoffnung auf Friedensverhandlungen im Krieg in der Ukraine. Von der Leyen warnte China ihrerseits, Waffen an Russland zu liefern.

