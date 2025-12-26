Sicherheit

Als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und deren Fraktionschef im Europaparlament ist Manfred Weber (CSU) einer der einflussreichsten Politiker in Brüssel (picture alliance / Wiktor Dabkowski )

Man könne nicht ernsthaft erwarten, dass US-Präsident Trump eine Friedenslösung allein mit amerikanischen GIs absichere, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und wenn man über europäische Truppen rede, könne Deutschland nicht außen vor bleiben. Nach einem Waffenstillstands- oder Friedensabkommen müsse an der Sicherheitslinie die europäische Flagge wehen. Weber zeigte sich skeptisch über die Aussichten auf eine schnelle Waffenruhe. Er könne nicht erkennen, dass Russlands Präsident Putin den Weg des Friedens gehe.

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende forderte zugleich von der Europäischen Union, auf die Abkehr Washingtons von Europa zu reagieren. Europa müsse seine eigene Sicherheitsstrategie schreiben, die Architektur Europas auf den Prüfstand stellen und endlich selbstbewusst handeln.

