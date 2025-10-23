Ukraine-Hilfen

Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei EVP (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Russland solle für die massiven Zerstörungen, zahlen, sagte der Weber im Deutschlandfunk. Man habe für diese Nutzung russischen Geldes jetzt eine rechtskonforme Grundlage geschaffen, so dass man diesen Schritt gehen könne. Der CSU-Politiker unterstrich auch die Notwendigkeit eines 19. Sanktionspaketes gegen Moskau. Die russische Wirtschaft befinde sich im freien Fall und man müsse nun dringend den wirtschaftlichen Druck aufrechterhalten. Gut sei, dass auch die USA in dieser Frage wieder mit an Bord seien, erklärte Weber.

De Wever: Keine rechtliche Grundlage

Der belgische Ministerpräsident De Wever erklärte, es gebe bislang keine rechtliche Grundlage. Seine Regierung werde die Verwendung blockieren, solange die Bedenken nicht ausgeräumt seien. Rund 140 Milliarden Euro aus russischem Staatsvermögen liegen auf belgischen Konten.

Selenskyj als Gast in Brüssel dabei

In Brüssel kommen heute die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Gipfel zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Gespräche über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und Vorschläge der EU-Kommission für gemeinsame Rüstungsprojekte. Als Gast wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet.

Bei den Vorschlägen der EU-Kommission für gemeinsame Rüstungsprojekte geht es insbesondere darum, die Luftverteidigung und den Schutz der Ostflanke bis 2030 deutlich zu verbessern. Dazu ist auch ein neues Drohnenabwehrsystem vorgesehen, das spätestens Ende des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.