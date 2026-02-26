Epstein-Affäre

Berichten zufolge wird die 78-Jährige nicht persönlich in Washington erscheinen, sondern per Video zugeschaltet. Morgen soll ihr Ehemann, Ex-Präsident Bill Clinton, angehört werden.
Die Clintons hatten sich zunächst geweigert, im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters auszusagen. Die Demokraten halten die Vorladungen durch den republikanisch dominierten Kongressausschuss für ein Manöver. Der frührere Präsident wird - ebenso wie der derzeitige Amtsinhaber Trump - vielfach in den Epstein-Dokumenten erwähnt. Clinton hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.