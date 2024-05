Automobilindustrie

Die Mitglieder des Kontrollgremiums wählten den 63 Jahre alten Manager an die Spitze des Aufsichtsrates, wie Mercedes mitteilte. Brudermüller löst damit den ehemaligen BMW- und VW-Chef Pischetsrieder ab, der seit 2014 Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes war. In die Amtszeit Pischetsrieders fielen mehrere strategisch wichtige Entscheidungen, darunter die Abspaltung von Daimler Truck und die Umbenennung des Unternehmens von Daimler in Mercedes-Benz.