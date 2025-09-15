Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, Kahl werde demnächst sein Beglaubigungsschreiben offiziell Papst Leo XIV. überreichen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, erklärte, Kahl bringe mit seiner langjährigen und vielfältigen Erfahrung im politischen und gesellschaftlichen Kontext die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe im Vatikan mit. Kahl hatte seine Posten beim deutschen Auslandsgeheimdienst vergangene Woche an seinen Nachfolger Jäger übergeben. Jäger war zuletzt Botschafter Deutschlands in der Ukraine.
