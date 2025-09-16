Vatikan
Ex-BND-Chef Kahl tritt Amt als deutscher Botschafter bei Papst Leo XIV. an

Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Kahl, hat sein neues Amt als deutscher Botschafter beim Heiligen Stuhl angetreten.

    Bruno Kahl, BND-Präsident spricht bei der Eröffnung der Erweiterung des BND-Besucherzentrums. Er steht an einem Rednerpult mit zwei Mikrofonen und hält ein Blatt Papier in der Hand.
    Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, ist nun deutscher Botschafter im Vatikan. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)
    Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, Kahl werde demnächst sein Beglaubigungsschreiben offiziell Papst Leo XIV. überreichen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, erklärte, Kahl bringe mit seiner langjährigen und vielfältigen Erfahrung im politischen und gesellschaftlichen Kontext die besten Voraussetzungen für seine neue Aufgabe im Vatikan mit. Kahl hatte seine Posten beim deutschen Auslandsgeheimdienst vergangene Woche an seinen Nachfolger Jäger übergeben. Jäger war zuletzt Botschafter Deutschlands in der Ukraine.
