Zehn Jahre nach Putsch-Versuch

Ex-Botschafter in der Türkei: Bis heute viele Fragezeichen

In der Türkei jährt sich der jüngste Putschversuch heute zum zehnten Mal. Am Abend des 15. Juli 2016 hatten Teile des türkischen Militärs versucht, die Regierung von Präsident Erdogan zu stürzen. Bei Kämpfen wurden etwa 250 Menschen getötet, mehr als 2.000 weitere verletzt. Der Putschversuch scheiterte nach wenigen Stunden, auch durch Widerstand in der Bevölkerung.