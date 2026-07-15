Zehn Jahre nach Putsch-Versuch

Erdogan machte den in den USA lebenden und inzwischen gestorbenen islamischen Prediger Gülen für den versuchten Umsturz verantwortlich. Gülen wies dies stets zurück. Nach offiziellen Angaben wurden zehntausende Menschen festgenommen und zehntausende Beamte entlassen.
Der damalige deutsche Botschafter in der Türkei, Erdmann, sieht bis heute viele Ungereimtheiten. Die Verlegung von Kampfflugzeugen und Panzern seitens der Putschisten etwa könne der Regierung und den Geheimdiensten nicht verborgen geblieben sein, sagte der Ex-Diplomat im Deutschlandfunk. Heute gelte der Tag als ein Wendepunkt in der jüngeren türkischen Geschichte hin zur Autokratie.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.