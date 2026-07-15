Zehn Jahre nach Putsch-Versuch
Ex-Botschafter in der Türkei: Bis heute viele Fragezeichen

In der Türkei jährt sich der jüngste Putschversuch heute zum zehnten Mal. Am Abend des 15. Juli 2016 hatten Teile des türkischen Militärs versucht, die Regierung von Präsident Erdogan zu stürzen. Bei Kämpfen wurden etwa 250 Menschen getötet, mehr als 2.000 weitere verletzt. Der Putschversuch scheiterte nach wenigen Stunden, auch durch Widerstand in der Bevölkerung.

    Türkische Polizisten nehmen auf dem Taksim-Platz in Istanbul einen mutmaßlichen Putschisten fest.
    Türkische Polizisten nehmen auf dem Taksim-Platz in Istanbul einen mutmaßlichen Putschisten fest. (Aufnahme von 2016) (pa/dpa/EPA/Sedat Suna)
    Erdogan machte den in den USA lebenden und inzwischen gestorbenen islamischen Prediger Gülen für den versuchten Umsturz verantwortlich. Gülen wies dies stets zurück. Nach offiziellen Angaben wurden zehntausende Menschen festgenommen und zehntausende Beamte entlassen.
    Der damalige deutsche Botschafter in der Türkei, Erdmann, sieht bis heute viele Ungereimtheiten. Die Verlegung von Kampfflugzeugen und Panzern seitens der Putschisten etwa könne der Regierung und den Geheimdiensten nicht verborgen geblieben sein, sagte der Ex-Diplomat im Deutschlandfunk. Heute gelte der Tag als ein Wendepunkt in der jüngeren türkischen Geschichte hin zur Autokratie.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.