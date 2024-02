Der ehemalige Bundesfinanzminister Steinbrück (SPD). (Imago / Müller-Stauffenberg)

Es gebe einen Mangel an Führung und an Orientierung in diesen Zeiten großer Unsicherheit, sagte Steinbrück der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er wolle das nicht schönreden. Wenn er das Heizungsgesetz, die Kindergrundsicherung und jetzt dieses Cannabisgesetz betrachte, dann sei durchaus festzustellen, dass es an gutem Handwerk fehle. Damit drücke er sich höflich aus, betonte Steinbrück. Er sprach davon, dass sich drei Koalitionspartner permanent in den Haaren lägen und ein eher moderierender Kanzler versuche, die Ampel zusammenzuhalten. Es sei nicht vertrauensbildend, wenn dann dennoch einige Beteiligte glaubten, sich Ausreißer leisten zu müssen. Der ehemalige Finanzminister kritisierte dabei insbesondere die Überlegungen von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai zu einer Koalition aus Freien Demokraten und der Union.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.