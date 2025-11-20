Die umstrittene Leitung auf dem Grund der Ostsee sollte russisches Gas nach Deutschland transportieren, ging aber wegen der russischen Vorbereitungen zum Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 nicht in Betrieb.
Im Untersuchungsausschuss in Schwerin hatten zuletzt mehrere prominente ehemalige Bundespolitiker ausgesagt, darunter Altkanzler Schröder. Das Gremium soll seine Arbeit bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September abschließen.
