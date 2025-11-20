Mecklenburg-Vorpommern
Ex-Bundeskanzler Scholz im Nordstream-Untersuchungsausschuss in Schwerin

Der frühere Bundeskanzler Scholz soll heute als Zeuge im mecklenburg-vorpommerschen Landtags-Untersuchungsausschuss zur Gaspipeline Nord Stream 2 vernommen werden.

    Ein Mann sitzt an einem Tisch. Vor ihm ist ein Schild. Darauf steht: "Olaf Scholz. Zeuge". Es ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses "Cum-Ex".
    Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll als Zeuge im Nordstream-Untersuchungsausschuss vernommen werden - hier ein Archivfoto aus dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Ende 2024. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)
    Die umstrittene Leitung auf dem Grund der Ostsee sollte russisches Gas nach Deutschland transportieren, ging aber wegen der russischen Vorbereitungen zum Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 nicht in Betrieb.
    Im Untersuchungsausschuss in Schwerin hatten zuletzt mehrere prominente ehemalige Bundespolitiker ausgesagt, darunter Altkanzler Schröder. Das Gremium soll seine Arbeit bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September abschließen.
