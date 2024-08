Bruno Labbadia wird neuer Fußball-Nationaltrainer von Nigeria (Archivbild). (dpa-Bildfunk / Jan Woitas)

Für den 58-jährigen Labbadia ist es die erste Station als Nationaltrainer.

Er übernimmt das Team in einer schwierigen Zeit. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft in zwei Jahren liegt die Mannschaft nach vier Spielen mit nur drei Punkten auf dem fünften Platz.

Labbadia hat Erfahrung mit strauchelnden Mannschaften. In der Bundesliga schafften unter seiner Führung sowohl der VfB Stuttart, der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg den Klassenerhalt. In Nigeria ist er nach Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts und Gernot Rohr bereits der sechste Deutsche auf der Trainerbank der "Super Eagles".

