Wulff äußerte sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Den Eindruck zu erwecken, die Probleme seien gelöst, wenn alle Menschen abgeschoben würden, die abgeschoben werden müssten, halte er für falsch und gefährlich. Merz sollte von seiner Äußerung abrücken, erklärte Wulff.

Merz hatte im Oktober gesagt, die Bundesregierung korrigiere Versäumnisse in der Migrationspolitik. Man habe aber natürlich immer noch das Problem im Stadtbild. Der CDU-Vorsitzende stieß mit diesen Worten auf Kritik in Gesellschaft und Politik. Die Aussagen fanden aber auch viel Zustimmung.

