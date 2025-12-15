Unter anderem der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll heute vom Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags wegen des "Brückendesasters" gehört werden. (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Im Zentrum steht die nötig gewordene Sperrung der Rahmede-Talbrücke auf der vielbefahrenen Sauerlandlinie A 45 von Dortmund nach Aschaffenburg. Der Ausschuss will die Kommunikation des Ministeriums mit der Landesregierung hinterfragen . Auch der frühere Staatssekretär Luksic und NRW-Staatskanzleichef Liminski sind als Zeugen geladen.

Der Ausschuss mit dem Titel "Brückendesaster und Infrastrukturstau" soll klären, wie es zu der prekären Lage kommen konnte und welche Verantwortung der frühere Landesverkehrsminister und heutige Ministerpräsident, Wüst, hatte. Dem CDU-Politiker wird unter anderem vorgeworfen, die Sanierung verschleppt zu haben. Die Talbrücke Rahmede wurde 2021 kurzfristig gesperrt und 2023 für einen Neubau gesprengt. Der umgeleitete Verkehr führt zu massiven Belastungen der Region um Lüdenscheid. Kommende Woche soll das erste Teilbauwerk für den Verkehr freigegeben werden.

