Unicredit-Angebot

Im Euroraum gebe es ein zersplittertes und wenig effektives Bankensystem, sagte Mayer im Deutschlandfunk. Eine Bankenunion mit größeren Geldhäusern sei aber die richtige Strategie, um mit den amerikanischen Banken im internationalen Kapitalverkehr mitzuhalten. In Deutschland werde noch zu oft eine nationale und keine europäische Strategie verfolgt, kritisierte Mayer.
Die Commerzbank hatte ihre Aktionäre davor gewarnt, das Übernahmeangebot der italienischen Großbank Unicredit anzunehmen. Kritisiert wurde vor allem ein zu geringer Übernahmepreis. Unicredit besitzt bereits zahlreiche Commerzbank-Aktien und erhöhte ihre Stimmrechtsanteile zuletzt auf knapp 39 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.