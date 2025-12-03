Frühere EU-Chefdiplomatin ist wieder frei. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Wie die Europäische Staatsanwaltschaft mitteilte, werden Mogherini und zwei weiteren Personen außerdem Interessenkonflikte und Verletzung der beruflichen Schweigepflicht vorgeworfen. Die drei Beschuldigten waren gestern festgenommen worden und sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Es bestehe keine Fluchtgefahr, hieß es zur Begründung.

Nach ihrem Ausscheiden als EU-Außenbeauftragte 2019 hatte Mogherini die Leitung der Elite-Universität College of Europe in Brügge übernommen. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht geheimer Absprachen über einen von der EU geförderten Studiengang.

