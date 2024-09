Nach wochenlangem politischen Stillstand

Ex-EU-Kommissar Barnier wird neuer französischer Premierminister

Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Frankreich wird der frühere EU-Kommissar Barnier neuer Premierminister. Wie der Élyséepalast in Paris mitteilte, beauftragte Präsident Macron den 73-jährigen Republikaner im Anschluss an seine Ernennung mit der Regierungsbildung.