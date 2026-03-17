Ehemaliger EU-Kommissar muss wegen Lumumba-Mord vor Gericht. (Julien Warnand/dpa)

Das entschied die Ratskammer in Brüssel, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 93-Jährigen vor, sich in seiner Zeit als belgischer Diplomat an Kriegsverbrechen beteiligt zu haben. Davignon, der von 1977 bis 1985 unter anderem EU-Kommissar für Energie war, ist der einzige Angeklagte, der noch lebt. Er bestreitet die Vorwürfe. Historiker gehen davon aus, dass belgische Offiziere und Beamte an der Gefangennahme und Hinrichtung Lumumbas beteiligt waren. Einer seiner Söhne hatte vor etwa 15 Jahren Klage deshalb eingereicht.

Patrice Lumumba war der erste Regierungschef der Demokratischen Republik Kongo und gilt als eine Symbolfigur afrikanischer Unabhängikeitsbewegungen. Die ehemalige Kolonie Belgisch-Kongo wurde 1960 unabhängig. Lumumba wurde nach seinem Sturz von Separatisten ermordet.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.