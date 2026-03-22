Als US-Sonderermittler untersuchte Robert Mueller eine mögliche Einmischung Russlands auf die US-Wahl 2016 zugunsten Präsident Trumps. (dpa / picture alliance / Ron Sachs)

Dies gab seine Familie bekannt. Mueller wurde 81 Jahre alt. Er leitete unter anderem die Sonderermittlungen in der sogenannten Russland-Affäre um US-Präsident Trump. Dieser schrieb in seinem Onlinenetzwerk, er sei froh, dass Mueller tot sei.

Mueller untersuchte eine mögliche Einmischung Russlands bei der US-Wahl 2016 zugunsten Trumps. Er fand jedoch keine Belege dafür, dass es vor der Wahl Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands gegeben habe. Trump bezeichnete die Ermittlungen wiederholt als "Hexenjagd".

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.