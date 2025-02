Parteitag in Ankara

Ex-Fußballnationalspieler Özil im Vorstand von Erdogans Partei AKP

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist Berichten zufolge nun Vorstandsmitglied in der Partei des türkischen Präsidenten Erdogan. Auf dem Kongress der islamisch-konservativen AKP in Ankara sei er als eines von 39 neuen Mitgliedern in den Vorstand berufen worden, berichtete unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.