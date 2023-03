Staatsoberhaupt

Vereidigung des neuen tschechischen Präsidenten Pavel (Kamaryt Michal / CTK / dpa / Kamaryt Michal)

Der 61-Jährige legte in einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern in der Prager Burg den Amtseid ab. Der Quereinsteiger in die Politik hatte bei der Stichwahl Ende Januar den populistischen Ex-Regierungschef Babis mit rund 58 Prozent der Stimmen geschlagen. Er übernimmt das Amt von Vorgänger Zeman.

Pavel war zwischen bis 2018 leitender General des Nato-Militärausschuss. Er steht für einen proeuropäischen und prowestlichen Kurs. Der Präsident in Tschechien ist auf fünf Jahre gewählt und hat überwiegend repräsentative Aufgaben.

