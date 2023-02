2020: Der erste Weinstein-Prozess in New York war ein entscheidendes Ereignis in der Rechtsgeschichte. (Alec Tabak / Zuma Wire / imago-images)

Weinstein war dort bereits im vergangenen Dezember wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden.

2020 war Weinstein in New York bereits zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden - wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Dieser erste Prozess hatte die so genannte MeToo-Bewegung maßgeblich mit ausgelöst. Infolgedessen gab es weltweit zahlreiche Anzeigen von Frauen, die Männern vorwarfen, ihnen sexuelle Gewalt angetan zu haben.

