Nach Rücktritt von Djir-Sarai

Der bisherige Generalsekretär Djir-Sarai war im Zuge der Affäre um ein Strategiepapier der FDP zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition zurückgetreten.

Buschmann gilt als enger Vertrauter des Vorsitzenden Lindner. Er stammt aus Gelsenkirchen, kennt die Parteizentrale in Berlin aber gut: Von 2014 bis 2017 war Buschmann Bundesgeschäftsführer der FDP. Auch die Arbeit als Generalsekretär ist ihm vertraut, er hatte diesen Posten von 2012 bis 2014 bei der FDP in Nordrhein-Westfalen inne. Von Ende 2021 bis zum Bruch der Koalition mit SPD und Grünen war er Bundesjustizminister.

In seiner neuen Rolle muss Buschmann den Wahlkampf der FDP organisieren. Voraussichtlich am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Ob der FDP der Wiedereinzug ins Parlament gelingt, ist ungewiss. Sie muss dafür mindestens fünf Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten oder drei Direktmandate erringen. Aktuell steht die FDP in den Umfragen bei drei bis vier Prozent. 2021 hatte sie 11,5 Prozent erhalten.

