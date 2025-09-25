Bundeshaushalt

Verteilung von Hilfsgütern (Notunterkünfte) per Helikopter im Palas Tal in Pakistan durch eine Hilfsorganisation nach einem Erdbeben. (picture-alliance/imageBroker)

Dass dieser Etat nicht wachse, sondern schrumpfe, halte sie für sehr gefährlich, sagte die CDU-Politikerin auf einer Veranstaltung des "Spiegel"-Verlags in Berlin. Mit Blick auf die sogenannte Flüchtlingskrise vor zehn Jahren werfe sie sich vor, dass im Vorfeld Lager etwa in Jordanien und anderen Ländern nicht finanziell besser unterstützt worden seien. Das sollte nicht wieder passieren, fügte Merkel hinzu.

Der Haushalt von Entwicklungsministerin Alabali Radovan sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rund 910 Millionen Euro.

