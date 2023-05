Die frühere Bundeskanzlerin Merkel (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Ministerpräsident Wüst sagte bei der Preisverleihung in Köln, Merkels Wirken habe das ganze Land auf vielfältige Weise geprägt. Sie habe für ganz Deutschland und auch für Nordrhein-Westfalen Kurs gehalten. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, würdigte Merkel in ihrer Laudatio als außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Die Menschen in Deutschland und Europa könnten stolz darauf sein, eine solch charakterfeste Politikerin gehabt zu haben.

Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung in Nordrhein-Westfalen und ist mit 25.000 Euro dotiert. Vor der Verleihung hatte Merkel den Ort Bad Münstereifel besucht, wo bei der Flutkatastrophe 2021 zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Damit löste sie ein Versprechen ein, das sie seinerzeit gegeben hatte.

