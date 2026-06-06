Bilanz nach einem Jahr

Angela Merkel beim CDU-Parteitag in Stuttgart im Februar (Archivbild) (Kay Nietfeld/dpa)

Dass in den vergangenen Monaten nichts passiert sei, sei nicht richtig, sagte Merkel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die schwarz-rote Bundesregierung habe Haushalte beschlossen und fundamentale Entscheidungen mit Blick auf die Verteidigung und die Infrastruktur getroffen. Merkel zufolge laufe auch die aktuelle Diskussion über die Gesundheitsreform positiv.

Die Ex-Kanzlerin warnte die Regierung gleichzeitig davor, zu hohe Erwartungen zu wecken. Schon zu ihrer Zeit sei die politische Debatte durch die Sozialen Medien hektischer geworden. In einer solchen Stimmung sei es ein Fehler, Erwartungen zu wecken, die sich nicht erfüllen ließen. Diese Fehler habe sie selbst auch schon gemacht.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.