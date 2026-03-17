Kooperationen im Europaparlament

Die EVP sei immer eine Partei der politischen Mitte gewesen, sagte Juncker im Deutschlandfunk. Jedwede Kooperation mit der extremen Rechten sei zu missbilligen. Die Brandmauer dürfe nicht eingerissen werden. Das sei man Europa und den Wählern schuldig.
Merz verurteilt Absprachen mit Rechtsradikalen
Auch Bundeskanzler Merz verurteilte die Absprachen. Man arbeite mit Rechtsradikalen nicht zusammen. Alle Entscheidungen der EVP müssten ohne die deutschen AfD-Abgeordneten getroffen werden. Etwaige Chatgruppen zur Abstimmung müssten vom Vorsitzenden der EVP-Fraktion, Weber, unverzüglich abgestellt und entsprechende Konsequenzen gezogen werden, sagte Merz.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.